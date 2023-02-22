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Şener Eruygur’a veda

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#Şener Eruygur#Emekli Orgeneral Eruygur#Şener Eruygur Kimdir
Şener Eruygur’a veda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 07:00

Böbrek yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Mehmet Şener Eruygur, silah arkadaşlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Mehmet Şener Eruygur için Üsküdar Selimiye Camisi’nde dün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, emekli Orgeneral Tunçer Kılınç, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ile Eruygur’un eşi Mukaddes, çocukları Kemalettin ve Ayça Eruygur ile silah arkadaşları katıldı. Emekli Orgeneral Eruygur, törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.    

ERGENEKON MAĞDURUYDU

Eruygur, 2008 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu hapishanede düşerek beyin kanaması geçirmiş ve sonrasında sağlık sorunlarından dolayı tahliye edilmişti. 

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#Şener Eruygur#Emekli Orgeneral Eruygur#Şener Eruygur Kimdir

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