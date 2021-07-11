Senem'in sır ölümü! 7. kattan düştü

Olay, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. 7 katlı binanın en üst katında oturan Senem Güçlü, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü. Ağır yaralanan Senem Güçlü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Senem Güçlü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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