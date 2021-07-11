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Gündem
Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

Senem'in sır ölümü! 7. kattan düştü

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Senem'in sır ölümü! 7. kattan düştü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 7 katlı binanın en üst katındaki balkondan düşen Senem Güçlü (40) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. 7 katlı binanın en üst katında oturan Senem Güçlü, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü. Ağır yaralanan Senem Güçlü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Senem Güçlü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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