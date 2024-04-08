Senaryoyu vatandaşla yazacağız

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Beşikçioğlu, sanat hayatına da devam edeceğini aktararak, “Ben bir taraftan belediyeyi idare ederek, bir taraftan da sahnedeki asıl mesleğimi icra ederek bu süreci geçirmeyi düşünüyorum” dedi. Seyircisinin aynı zamanda seçmeni, yurttaşı olduğunu ve bu sayede halkla bambaşka bir iletişim içerisinde olacağını belirten Beşikçioğlu, şunları söyledi: “Bu hiçbir siyasetçinin içine girebileceği bir yapı değil aslında. Tıpkı 90 günlük süreçte hedefe kitlendiğim gibi 5 yıllık süreç içerisinde de arzu ettiğim, vatandaşın istediği imkânları sağlamak için kendimi görevlendirdim. Etimesgut’ta senaryoyu vatandaşlarımızla biz yazacağız, başrolü de onlar oynayacaklar. Umarım 5 yıl boyunca o hayal ettiğim belediyecilik anlayışı hayata geçirme imkânım olur.”