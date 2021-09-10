Şen kardeşler cinayeti çözüldü mü? Bakıcı Emel Cengiz ile ilgili şüpheler

Korkunç olayda ilginç detaylar ortaya çıkarken Hüseyin Şen ve eşine bakıcılık yapan Emel Cengiz şüphelerin odağında yer aldı. Hüseyin Şen'in kızı Ganime Çırçır, Emel Cengiz'e suçlamalar yöneltirken Cengiz, iddiaları kabul etmedi.

Hüseyin Şen'in kızı Ganime Çırçır ise farklı bir iddia ortaya attı. Uzaktan bir akrabalarının amca Mehmet Şen ile bir sorunu olduğunu dile getiren Ganime Çırçır, asıl hedefin amcası olabileceğini söyledi.



Cinayetin sebebi hırsızlık mı?



Vahşi cinayete hırsızlık süsü verilmek istendiğini belirten Ganime Çırçır, bu nedenle evden dört telefonun çalındığını söyledi. Acılı evladı şüphelendiren ise yeni ve maddi değeri olmasına rağmen beşinci telefonun çalınmaması oldu. Çırçır, "Beşinci telefon yeniydi ama teknik bir sorundan dolayı çalışmıyordu. Hırsızın bunu bildiğini düşünüyorum. O telefonu çalmaması için hiçbir sebep yoktu" diye konuştu.

Olay yerine ait görüntülerin korkunç olduğunu ifade eden Çırçır, bakıcı Emel Cengiz'in olayın ardından temizlik yaptığını belirtti. Kan gölüne dönen evde hiçbir ayak izinin olmamasına da şüpheyle yaklaşan Çırçır, "Olay anında hiçbir şey duymamış. Hiçbir şey duymadığı evde parmak kopmuş, kafatasları kırılmış, birçok yer kesilmiş. Bunları duymaması imkansız. Duymasa bile kalkıp yardım isterdi" sözlerini kullandı.

Acılı evladın bir diğer iddiası da aile içinden Ayhan Şen, Seyhan Şen ve Mehmet Şen'le ilgiliydi. Ganime Çırçır, "Bu kişilerin amcam Mehmet Şen'le bir sorunu vardı. Bu sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama cenazenin ardından evde mevlit okunurken Ayhan Şen'in 'gebermesi gereken Mehmet Şen'di, Hüseyin Amca'ya yazık oldu' dediğini duydum" dedi.

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