Semtine göre takma isim kullanmış... Varoşta Harun Kadıköy’de Cavit

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Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 72 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Adnan Oktar’ın, örgütün kadın üyelerine yaptığı baskı ve eziyetlere ilişkin ifadeler de yer aldı. Müşteki Ebru Alkan 22 Mayıs 2018’de verdiği ifadesinde Oktar’ın müritlerine şiddet uyguladığını belirterek, “1997-98 yıllarında Adnan Oktar artık cemaatteki müritleri dövmeye, aşağılamaya, sokağa çıkma yasakları, saç kesmelere, herkesin önünde soyup cinsel organlara peçete sokmaya başladı. Ayrıca bana tecavüz etti” diye konuştu.

EZİYET YÖNTEMLERİ GELİŞTİRMİŞ

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Beril Koncagül de 5 Ocak 2019’da verdiği ifadesinde, “Adnan Oktar A9 TV canlı yayınlarında kendisine istediği gibi bakmayan kızlar için adeta bir eziyet yöntemi geliştirdi. Yayın bittikten sonra stüdyodan Dragos’a geçtiğimizde, yayın esnasında bakışını beğenmediği kızları yanına çağırtırdı. Yanına gelen kıza ise sabaha kadar küfür içerikli hakaretlerde bulunur, uyutmaz ve adeta işkence ederdi. Bu işkenceyi bana o kadar çok yaptı ki sayısını bile hatırlayamam” dedi.

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KİTABI SATSIN DİYE DEĞİŞMİŞ

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Mustafa Arular ise 1 Mayıs 2019’da verdiği ifadesinde, “Adnan Oktar müstear (takma) isimlerinden Harun Yahya’yı kullanırdı. Cavit Yalçın müstear ismi ise Harun Yahya müstear ismiyle yazılmış kitapların Adnan Oktar’a ait olduğu için Kadıköy gibi daha çok sol görüşlü semtlerde kitapçılardaki tepki çekip satılmadığı için farklı mahlaslar seçilmişti. Bu da onlardan hatırladığımdır” ifadelerini kullandı.