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Semih Kaya’yı suçladı: Villasının parasını bile bana ödetti

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#SEÇİL Erzan#Semih Kaya#Villa Parası
Semih Kaya’yı suçladı: Villasının parasını bile bana ödetti
Eyüp Serbest
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 07:00

Futbol camiasından birçok ismi yüksek faiz vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın savcılık ifadesinde en çok eski futbolcu Semih Kaya'yı suçladı. Erzan ifadesinde, Kaya'nın aldığı villanın parasını bile kendisinin ödediğini belirterek, "Semih Kaya’ya yaptığım ödeme sonrası, yani tam olarak zorla aldığı faizlerle Bodrum ID Konakları isimli yerde bir villa satın aldı. Bu villayı 4 milyon 200 bin Euro’ya almıştı. Bu villaların satış müdürü olan Barış Bey’e ödemeyi parça parça benim bankadaki odamda yaptım" dedi.

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SEÇİL Erzan hakkında iddianame hazırlanıp yargılama başlasa da kendisinden para alanlarla ilgili ayrı bir soruşturma daha yürütülüyor. Bu soruşturmanın ipuçları da Erzan’ın iddianamede yer alan ifadelerinde gizli. İfadelerinde en fazla ismini andığı kişiler ise eski futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir.

‘SENİ YAŞATMAZLAR’

Seçil Erzan’ın, “Arda Turan ve Emre Belözoğlu’ndan aldığım paralarla ödeme yaptım” dediği Semih Kaya’dan oldukça korktuğu görülüyor. Seçil Erzan’ın ifadelerinde Kaya ve Özdemir’le ilgili çarpıcı bölümler şöyle:

“Semih Kaya’dan ilk olarak fon vaadiyle 3 milyon 200 bin dolar aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen yakamı kurtaramadım. Semih Kaya ve Fırat Özdemir beni sürekli ‘Senin sonun iyi değil’,  ‘Seni Türkiye’de yaşatmazlar’, ‘MİT başkanını tanıyorum’ diye tehdit ettiler.

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ODAMDA TAHSİL ETTİ

Semih Kaya’ya yaptığım ödeme sonrası, yani tam olarak zorla aldığı faizlerle Bodrum ID Konakları isimli yerde bir villa satın aldı. Bu villayı 4 milyon 200 bin Euro’ya almıştı. Bu villaların satış müdürü olan Barış Bey’e ödemeyi parça parça benim bankadaki odamda yaptım.”

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#SEÇİL Erzan#Semih Kaya#Villa Parası

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