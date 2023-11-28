Seçil Erzan’ın eski sevgilisi anlattı: Telefonlardan şüphelendim aldatıyor sandım

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CANDAŞ Gürol Galatasaray’ın kongre üyesi ve Fatih Terim’in avukatıydı. Seçil Erzan da Terim’le oldukça yakındı. Ancak CANDAŞ Gürol’la Seçil Erzan’ı tanıştıran kişi, Fatih Terim’in yardımcısı Müfit Erkasap’ın eşi Nur Erkasap oldu. Candaş Gürol’un anlattığına göre, Nur Erkasap’ın tanıştırmasının ardından 2022 haziranında Seçil Erzan’la bir yemeğe çıktılar. Candaş Gürol, soruşturmada verdiği 3 sayfalık ifadesinde Seçil Erzan’la ilişkisini şöyle anlattı:

TERİM’LE BABA-KIZ GİBİYDİ

“Seçil Erzan’la ciddi bir ilişki yaşadım ve her şey normal şartlarda devam etseydi 2023 yılının şubat ayında nişanlanacaktım. Seçil beni birkaç kez Bozcaada’daki evine davet etti. Onunla birlikte olduğum süre zarfında Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve Nur Erkasap ile Bozcaada’daki evine gelmişlerdi. Hatta Fatih Terim bizi Bodrum’daki evine davet etti. Oraya da gittik. Seçil ile Fatih Terim’in samimi, baba-kız ilişkisi vardı. Fatih Hoca, Seçil’e çok güveniyordu.

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BANA HEP YALAN SÖYLÜYORDU

Seçil ile her şey yolunda giderken 2022 yılının kasım ayının sonlarına doğru aramız açılmaya başladı. Gün içinde hiçbir şekilde Seçil’e ulaşamaz oldum. Akşamları bir araya geldiğimizde normalde benim yanımda telefonla konuşmasına rağmen başka odaya geçip gizli konuşmalar yapmaya başlamıştı. Sürekli yalanını yakalıyordum.

İÇİME BİR KURT DÜŞMÜŞTÜ

Bu durumun nedenini sorduğumda sürekli işinden dolayı sıkıntı yaşadığını ailevi problemleri olduğunu; tutturması gereken hedefleri tutturamadığını, bu durumda şubesini değiştirebileceğini ve bu sebeple sıkıntı yaşadığını söylüyordu. Benim içime bir kurt düşmüştü. Daha doğrusu hayatında başka birisi olduğunu düşünüyordum. Ocakta nişanı iptal edip şubatta da ilişkimi tam olarak sonlandırdım. Fon vaadinden haberdar değildim.”

FATİH TERİM’E KIRILDIM

Gürol, “Bu olaylar sebebiyle ben Fatih Terim’e kırıldım. Ben ailenin avukatı olmama rağmen hiçbiri bana bu durumdan bahsetmemişti” dedi.