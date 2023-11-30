Semih Kaya'ya verilen çantada bulunan GPS cihazı savcılığa sunuldu

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Atilla Baltaş'ın avukatı Ümit Karadağ, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek futbolcu Semih Kaya'nın çantasında çıkan GPS cihazını savcılığa sundu. Karadağ savcılığa bir dilekçe sunarak Ekim 2022 tarihinde müvekkilinin Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'ndeki iş yeri önüne park ettiği aracında bulunan çantasından 7 bin dolar, 5 bin lira ve bir bankaya ait çeklerin çalınması üzerine para taşınan çantaları için tedbir amaçlı toplamda 4 adet GPS cihazı satın alarak çantalara yerleştirdiğini belirtti. Avukat Karadağ, futbolcu Semih Kaya'ya Seçil Erzan'ın verdiği çantadan çıkan GPS'in Erzan'ı takip etmek amacıyla konulmadığını, yaşanan hırsızlık olayı nedeniyle yerleştirilen cihazlardan biri olduğunu vurguladı.

"BANKA MÜDİRESİ ALINAN TEDBİR DEĞİLDİR"

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Savcılığa verilen dilekçede, 7 Kasım 2022 tarihinde hırsızlık olayıyla alakalı şikâyette bulundukları ifade edilerek "Bakırköy'de müvekkile ait içerisinde 7 bin dolar, 5 bin TL para ile bir bankaya ait çeklerin bulunduğu çanta çalınmıştır. Bu nedenle başka araç veya işyerlerinde unutulmuş olduğu ihtimali üzerine aranmışsa da bulanamamıştır. Bu nedenle müvekkilim iş insanı olması ve yaptığı işlerin niteliği gereği toplanan paralar bankaya veya ödeme olarak ilgili yerlere para çantaları ile taşınmaktadır. Telafisi zor mağduriyetler yaşanmaması anlamında para çantasına GPS cihazı takılması kararlaştırılmış ve rutin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bahse konu olayda özel veya banka müdiresi için alınan bir tedbir değildir" dedi.

BALTAŞ'IN GPS'Lİ ÇANTASI FUTBOLCU SEMİH KAYA'YA VERİLMİŞTİ

Seçil Erzan'dan çanta içinde para alan Semih Kaya, bu parayı bankaya yatırdıktan sonra çantayı Erzan'a geri vermek istemişti. Erzan'ın "Çanta sende kalsın" demesi üzerine boş çantayı aracına koyan Kaya, Bodrum'a giderken içinde GPS cihazı olduğunu fark etmişti. Semih Kaya, durumu Seçil Erzan'la paylaşınca, bavulun Semih Kaya'dan önce özel fon adı altında para getiren iş insanı Atilla Baltaş'a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olaydan sonra iş adamı Atilla Baltaş avukatı aracılığı ile 7 Nisan 2023'de savcılığa başvurarak şikayetçi olmuştu. Şikayet dilekçesinde Seçil Erzan'a ödediği paraları alamadığını belirten Baltaş, Semih Kaya ile ilgili yaşanan GPS'li olayına da yer verdi. Baltaş, Seçil Erzan'ın kendisini arayarak "Bana verdiğin para çantasında GPS cihazı takılı mıydı? Haberin var mı?" dediğini, kendisinin daha önce çantası çalındığından dolayı "GPS cihazları olabilir ama hangi çantada olduğunu bilmediğini" söylediğini, daha sonra arayan Semih Kaya'nın gergin bir şekilde çantanın kendisine ait olup olmadığını sorduğunu anlattı. Baltaş, 5 milyon dolar zararı olduğunu belirterek şikayetçi olduğunu belirtmişti.

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SEMİH KAYA "GPS GÖRÜNCE KORKTUM" DEMİŞTİ

Semih Kaya ise Seçil Erzan'dan aldığı çantadan GPS çıkması olayını şöyle anlatmıştı: "Bir keresinde Seçil Erzan'dan 200 bin dolar fon getirisi olduğunu bildiğim bir parayı teslim almıştım. Seçil müdür, bana bu parayı mavi bir çanta içerisinde Levent'teki odasında 15 Kasım 2022'de teslim etmişti. Akabinde ben içinden parayı alıp bankadaki hesabıma yatırdım. Çantayı da Seçil Erzan'a vermek istedim. Parayı yatırırken vezneye de o çantayla gitmiştim. Fakat Seçil müdür, 'Çanta sende kalsın' dedi. Ben de boş çantayı alıp aracıma koydum. Akabinde 16 Kasım günü aracımla Bodrum'a gitmek için havalimanına doğru yola çıktım. Aracı havalimanına park ettim. Aynı gün geri dönüp aracıma bindiğimde seyir halindeyken bu çantadan ses geldiğini duydum. Şüphelenip çantanın içini kontrol ettiğimde bir GPS cihazı gördüm. Üzerinde Apple yazısı vardı ve seri numarası yazılıydı. Google'dan seri numarasını girdiğimde telefonun son dört rakamını öğrendim. Akabinde Seçil'in Levent'teki ofisine gidip bu durumun ne olduğunu sordum. Çünkü çantada GPS olduğunu görünce çok korktum. Çünkü beni takip ettiklerini düşündüm. Zaten şubeye gitmeden önce Seçil'i arayıp konu hakkında bilgi vermiştim. Şubede Seçil'in yanına gittiğimde, Seçil bana GPS'in Atilla Baltaş'a ait olduğunu, Atilla'nın çok saf temiz bir insan olduğunu, eski sevgilisi olduğunu, ayrıldıklarını fakat Atilla'nın kendisini halen takip ettirdiğini, bu sebeple de GPS'in çantada olduğunu söyledi. Karakola gidip şikayetçi olacağımı söyledim. 10 dakika sonra Atilla Baltaş, Seçil'in odasına geldi. Bana daha önce aracından çantasının çalındığını ve içinde para olduğunu, bu sebeple tekrar çalınmasından endişe edip çantaya GPS cihazı koyduğunu ve bu cihazın kendisine ait olduğunu söyledi. Ben de beyanlarına itibar ederek GPS cihazı bulunan çantayı Atilla Baltaş'a teslim ettim. Bu olay sebebiyle sadece Seçil Erzan'dan şikayetçiyim"