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Gündem
Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Şemdinli- Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor

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Şemdinli- Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor
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HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, Şemdinli- Yüksekova yoluna çığ düştü. Kapanan yolun açılması için ekipler, çalışma başlattı.

Şemdinli- Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor
Şemdinli ilçesinde dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Şemdinli- Yüksekova yolunun Güzelkonak geçidi bölgesine, bugün saat 09.30 sıralarında çığ düştü. Yol, ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri de yeniden açılması için bölgede çalışma başlattı.

Öte yandan Şemdinli Belediyesi'ne bağlı ekipler de kar kalınlığının yaklaşık yarım metreyi bulduğu ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlattı. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, çalışmaları yerinde takip edip, vatandaşın mağdur olmaması için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi. 

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