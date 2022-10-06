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Semanur'dan kahreden haber: Üniversiteye geleceği gün hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Semanur Akbaş#Trabzon#Üniversite
Semanurdan kahreden haber: Üniversiteye geleceği gün hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 10:57

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Orman Endüstri Mühendisliği'nde eğitim gören Semanur Akbaş (22), üniversiteye geleceği gün İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Akbaş'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

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KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Semanur Akbaş, yaşadığı İstanbul'daki evinde, 4 Eylül'de eğitimi için Trabzon'a gelmek üzere hazırlık yaptı. Akbaş, yakınları tarafından sabah yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Ailenin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri Semanur Akbaş'ın öldüğünü belirledi. Cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılan Akbaş'ın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Akbaş'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da dün toprağa verildi.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM"

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencimiz Semanur Akbaş'ın ani ölümü sebebiyle derin üzüntü içindeyim. Ailesi ve sevenlerine yüce Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.

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#Semanur Akbaş#Trabzon#Üniversite

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