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Selma Gürbüz Vakfına onay

#Selma Gürbüz#Vakıf#Onay
Selma Gürbüz Vakfına onay

Ressam ve heykeltıraş Selma Gürbüz (61) akciğer kanseri nedeniyle 6 ay önce hayatını kaybedince, ailesi eserlerini tanıtmak ve fikri mülkiyet haklarını takip etmek için vakıf kurma kararı aldı.

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4 Haziran 2021’de notere başvuran ve vakıf senedi düzenleten aile üyeleri, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de ‘vakıf senedi tescili’ istemli dava açtı. Mahkeme, Selma Gürbüz’ün ailesinin vakıf kurmak için açtığı vakıf senedi tescili davasını kabul etti. Gürbüz’ün ailesi ve avukatının vakıf üyeliğine ilişkin bir engel bulunmadığını açıklayan mahkeme, vakfın kuruluşundaki amaçların gerçekleşeceği sonucuna vararak tescil kararı verdi.

‘HER SERGİ BİR HESAPLAŞMA’

Gürbüz, bir serginin açılışında şöyle demişti: “Benim için her sergi bir hesaplaşmadır. Her sergi aynı zamanda yeni bir düşüncedir, yeni bir duygudur benim için. O nedenle kendimi şanslı hissederim.”

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#Selma Gürbüz#Vakıf#Onay

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