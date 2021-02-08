Selin'in katiline 3 müebbet

Balıkesir Erdek’teki bir çay bahçesinde 12 Ağustos 2019’da, özel güvenlik görevlisi olan Emrah Saltık (33) ile müşteri Erdem Turan (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Olay yerinden ayrılıp akşam saatlerinde geri gelen Turan, yanında getirdiği pompalı tüfekle, Saltık'a ateş açtı. Saldırı sırasında çay bahçesinde bulunan Selin Cebeci (10), Mehmet Solaklar (46) ve Kenan Balkan (54) hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Turan, daha sonra yakalanarak tutuklandı. Saldırganı eğlence mekânına taksiyle getiren ve olaydan sonra kaçıran şüphelilerden şoför Kader Kan (28) ile arkadaşı Ogün Akgün (25) de tutuklandı. Erdem Turan, üç kişiyi öldürmek suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Emrah Saltık’ı öldürmeye teşebbüsten de 9 yıl hapis cezası aldı. Sanıklardan Ogün Akgün, Emrah Saltık’ın yaralama suçundan 12 yıl, Kader Kan da aynı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Akgün ve Kan, ölümlerde etkileri olmadığı gerekçesiyle beraat ettirildi. Selin Cebeci’nin annesi Sinem Cebeci, “Bize göre üçünün de suçu aynıydı ve en ağır cezayı almaları gerekiyordu” dedi.