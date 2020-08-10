Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke'nin biyografisi

2014'ten bu yana CHP'de farklı görevler alan Selin Sayek Böke, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun bir isim. İşte, Selin Sayek Böke'nin biyografisi...

1972'de New York'da dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Duke Üniversitesinde tamamladı.

Bentley Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Öğretim Üyesi, Georgetown Üniversitesinde Ziyaretçi Öğretim Üyesi, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanlığı ve İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Çeşitli uluslararası kuruluşlarda görev yaptı. 2007 yılında Almanyadaki Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsünün verdiği Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü'nü (Excellence Award in Global Economic Affairs) kazanan 4 ekonomistten biri oldu. 2010 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü aldı. Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Kurucu Üyesidir.

25 ve 26. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. CHP Parti Meclisi Üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Sayek Böke, evli ve 2 çocuk annesidir.