Selimiye'nin emekli müezzini: 5 cumhurbaşkanı, 5 başbakan gördüm

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İstanbul'da Kur'an kursunda hafız olan Yusuf Karabıyık Çengelci, askerlik nedeniyle geldiği Edirne'de 1967 yılında Selimiye Camisi'nde açılan sınavı kazanarak müezzin olarak göreve başladı. Selimiye Camisi'nde geçirdiği 29 yıllık görev süresinin ardından 1996 yılında emekli olan ve camiden ayrılmayıp gelen misafirlere rehberlik yapan Çengelci, geçen ay 'Selimiye'den 57 Yıllık Anılar ve Hatıralarım' adlı kitabını yayınladı. Kitabında camide geçirdiği 57 yılda biriktirdiği anıları anlatan Çengelci, bu süreçte 5 cumhurbaşkanı ve başbakan gördüğünü, yerli ve yabancı misafirlerle binlerce anı biriktirdiğini söyledi.

'ZAMANLA ÇOK DEĞİŞİK ANILAR TOPLADIM'

Selimiye Camisi'nin hemen yanında oturduğu için 5 vakit namaza gidip gelmeye devam ettiğini belirten Çengelci, "Tek bir namaz vaktini kaçırırsam hemen beni merak edip ararlar. Buraya her türlü insan geldiği için hepsinden değişik hikayeler topladım zamanla. Onları gündelik tuttum. O anıları da 'Selimiye'de 57 yıllık anılarım' ismiyle kitaba taşıdım. Kitap çıkalı 2 ay oldu. Bu kitapta birçok anı var. Okuduğu zaman ağlayan oluyor, gülen oluyor. Hepsi birbirinden farklı olaylar. Türkiye'de Selimiye'yi ziyaret eden ne kadar ünlü kişi varsa hemen hemen hepsini bu kitapta bulabilirsiniz" dedi.

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'5 CUMHURBAŞKANI, 5 BAŞBAKAN GÖRDÜM'

Hatıralarını, tuttuğu anı defteri sayesinde kitaplaştırdığını anlatan Çengelci, "Ben bu camide 5 cumhurbaşkanı, 5 de başbakan gördüm. Özel anı defteri tuttum, onlara o anı defterini imzalattım. Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Recep Tayyip Erdoğan. Hepsine Selimiye'yi anlattım ve defteri imzalattım. Hepsi de seve seve imzaladı. Onların yanı sıra Türkiye'de ünlü doktorlar, mimarlar, mühendisler, öğretmenler, din adamları gibi pek çok meslekten insanla anılarım var bu kitapta" diye konuştu.

'NECİP FAZIL KISAKÜREK ZİYARET ETTİ'

Selimiye'yi tanıtmak için çok çalıştığını, kitabında unutamadığı anılar bulunduğunu söyleyen Çengelci, "1969 yılıydı ve ben Selimiye Camisi'nde daha 1 yıllık müezzindim. Camiye Necip Fazıl Kısakürek geldi. Buraya konferans vermeye gelmiş ve grubuyla Selimiye'ye geldiler. Orada birisi kendisine 'Selimiye'nin mimarisi ile ilgili ne dersin?' dedi. Hiç düşünmeden, 'Selimiye büyük dinin, büyük devletin, büyük mimarının, büyük eseridir' dedi. Hiç düşünmeden bunu kayıt altına aldım" ifadelerini kullandı.

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Çengelci, "Yabancı bir araştırma görevlisi gelmişti Selimiye'ye ve şaşkınlığını gizleyememişti. Çok iyi hatırlıyorum kendisi Selimiye'yle ilgili; 'Ben Selimiye'nin kul yapısı olduğuna inanmıyorum, gökten düşme ilahi bir mabet, gökte yapılmış yere indirilmiş' dedi. Bunları kelime kelime duyduğum için not almıştım, kitabıma yazdım" dedi.

'TÜRKEŞ MEHTER MARŞI OKUMAMI İSTEDİ'

Eski Başbakan Yardımcısı, MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'e de Selimiye'de mehter marşı okuduğunu belirten Çengelci, "Almanya'dan dönüşte birkaç arkadaşıyla beraber gelmişti, ben de o gün camide nöbetçiydim. Kendisinin teğmenken camiye geldiğini, minarelerine çıktığını anlattı ve sesimin güzel olabileceğini, güzel mehter marşı okuyabileceğimi söyledi. Ben de iyi okuyabildiğimi söyleyince, kendisi benden mehter marşı okumamı istedi. Ben de bir kıta okudum ve beni alkışladı, 'aferin' dedi. Benim hatıralarım bitmez, binlerce hatıram var, hepsi ayrı güzel" diye konuştu.

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SELİMİYE'NİN RESİMLERİNİ YAPIYOR

Çengelci, son zamanlarda Selimiye Camisi'nin resimlerini yaparak vaktini geçirdiğini kaydederek, "Ressamlık bir enteresan hikayedir benim için. 500'ün üzerinde resim yaptım Selimiye ile ilgili, hala da yapıyorum. Bunları ticari amaçlı yapmıyorum, sadece Selimiye'yi çok sevdiğim için yapıyorum. Esnaf dükkanlarında şimdi bana bir yer verdi, orada resimlerimi yapıyorum. Müze gibi gelen giden onları görsün istiyorum. Her resmin altına da tarihini yazıp insanların bilgilenmesine yardımcı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.