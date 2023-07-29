Selimiye Camisi'nin beyaz takım elbiseli müezzini Nadi Ersoy hayatını kaybetti

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Tarihi Selimiye Camisi’nin 41 yıl görev yapan emekli müezzin Nadi Ersoy, dün tatil için gittiği Balıkesir'in Akçay ilçesinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ersoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.