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Seleukeia Antik Kenti'nde büyük yangının izleri silindi

#ANTALYA#Manavgat#Seleukeia Antik Kenti
Seleukeia Antik Kentinde büyük yangının izleri silindi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki büyük orman yangınında zarar gören Seleukeia Antik Kenti, yeniden ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Tarihi bölgeye turist getiren rehber Cafer Aşiret, geçen seneki yangında bütün yapıların simsiyah olduğunu belirterek, "Buraya geldiğimde gördüğüm manzara içler acısıydı. Her yer, bu taşlar ve yapılar simsiyahtı. Şimdi epey bir kendini yeniledi. Yangın dönemindeki halinden çok fazla eser kalmadı" dedi.

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Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de çıkan ve 10 gün süren yangında 70 bin hektarlık orman yandı. 'Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını' olarak kayıtlara geçen yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve binlerce hayvan öldü. İlçeye bağlı Bucakşeyhler Mahallesi'ndeki Seleukeia Antik Kenti de alevlerden etkilendi. Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kentin girişindeki ve çevresindeki bütün ağaçlar, yangın nedeniyle küle döndü. Antik kentin dış kısmındaki duvarlarda da is izleri oluştu.

Seleukeia Antik Kentinde büyük yangının izleri silindi

TAMAMEN SİYAHA BÜRÜNDÜ

Agoranın güney kısmında yer alan kemerler zarar görürken, ağaçların da üzerine devrildiği görüldü. Bazı noktalarda çökmeler yaşanırken, ağaçlardan düşen kozalaklar kalıntıların içini doldurdu. Tarihi antik kentin içindeki hamam, sarnıç, agora ve tapınak ise alevler nedeniyle tamamen siyaha büründü. Kent içinde yer alan ve çevresi tel ile kapatılan sarnıcın olduğu alan da zarar gördü.

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Side Müzesi Müdürlüğü nezaretinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangın sonrası antik kentte temizlik çalışması yaptı. Bu çalışmalarla kozalaklar ve küller temizlendi. Küle dönen ağaçlar yerine yeni fidanlar çıktı. Yangın ile tamamen yok olan antik kent ve çevresindeki bitki örtüsü de yeniden yeşillenmeye başladı, çeşitli bitkiler çiçek açtı. Yangının izlerinin ortadan kalkması ile turistler de yeniden Seleukeia Antik Kenti'ni ziyaret etmeye başladı.

Seleukeia Antik Kentinde büyük yangının izleri silindi

'TURİSTLER KİMİN YAKTIĞINI SORDU'

Seleukeia Antik Kenti'ne turist getiren rehber Cafer Aşiret, geçen sene yangında antik kentteki yapıların simsiyah olduğunu söyledi. Yangın sonrası belli bir süre antik kentin ziyarete kapalı olduğunu anlatan Aşiret, "Buraya geldiğimde gördüğüm manzara içler acısıydı. Her yer, bu taşlar ve yapılar simsiyahtı. Şimdi epey bir kendini yeniledi. Yangın dönemindeki halinden çok fazla eser kalmadı. Sadece yanan ağaçlar duruyor" dedi.

Seleukeia Antik Kentinde büyük yangının izleri silindi

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Geçen yıl yangından sonra ilk kafileyi getirdiklerinde, turistlerin çok üzüldüğünü belirten Aşiret, "Turistler, burasının o halini görünce çok üzüldü. Yanan ağaçlara da üzüldüler. Bize sürekli yangının nasıl olduğunu ve kimin yaktığını sordular" diye konuştu.

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#ANTALYA#Manavgat#Seleukeia Antik Kenti

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