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Selen hemşire hastane odasında ölü bulunmuştu: Son görüntüsü ortaya çıktı

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#İstanbul#Selen Bilgin#Hemşire
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 09:33

Beylikdüzü'nde özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören dedesi için refakatçi olarak kalan ve bu sırada hastanede çalışan doktor Fatih A.'nın koluna enjekte ettiği iğne sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen hemşire Selen Bilgin'in son görüntüleri ortaya çıktı. Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Bilgin'in hastanede bir odaya girdiği, 20 dakika sonra ise Fatih A.'nın peşinden girdiği anlar yer aldı.

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Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü'nde özel bir hastanede meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan Selen Bilgin (24), başka bir özel hastanenin yoğun bakımında kalan dedesinin yanına refakatçi olarak gitti. İddiaya göre hastanenin yoğun bakım doktoru olan Fatih A. ile hemşire Selen Bilgin'in bir süredir arkadaş oldukları öğrenildi. Genç hemşire Selen Bilgin, pazartesi sabaha karşı hastanedeki bir odada hareketsiz şekilde bulundu. Hemşire Bilgin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Selen hemşire hastane odasında ölü bulunmuştu: Son görüntüsü ortaya çıktı

İLAÇ DOKTORUN CEBİNDEN ÇIKTI

Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm için başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Hemşire Selen Bilgin'in koluna enjekte edildiği iddia edilen ilaç odada bulunamadı. Yapılan incelemenin ardından ilacın ampulü Doktor Fatih A.'nın cebinde bulundu.

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Selen hemşire hastane odasında ölü bulunmuştu: Son görüntüsü ortaya çıktı

SABAH SELEN'İN YÜZÜ MORARMIŞTI

İfadesi alınan Doktor Fatih A. Selen Bilgin ile arkadaş olduklarını ve aralarında ilişki olduğunu ifade ederek, olay gecesi başı ağrıdığı için ağrı kesici ilacı damar yolu açarak verdiğini söyledi.

Selen hemşire hastane odasında ölü bulunmuştu: Son görüntüsü ortaya çıktı

Sabah uyandığında Selen'i yüzü morarmış olarak bulduğunu iddia eden Doktor Fatih A., ameliyat öncesi kullanılan ilacı ise Selen'in enjekte ettiğini söyledi. Şüpheli olarak ifadesi alınan Doktor Fatih A. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği Doktor Fatih A. hakkında adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Selen hemşire hastane odasında ölü bulunmuştu: Son görüntüsü ortaya çıktı

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan hayatını kaybeden Selen Bilgin'in hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı. Selen Bilgin'in hastanede bir odaya girdiği görülürken, yaklaşık 20 dakika sonra ise peşinden Fatih A.'nın odaya girdiği ve bir süre sonra ise Fatih A.'nın odadan ayrıldığı görüldü.

Selen hemşire hastane odasında ölü bulunmuştu: Son görüntüsü ortaya çıktı

 

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#İstanbul#Selen Bilgin#Hemşire

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