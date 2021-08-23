MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSelde kereste fabrikasının yıkılma anı kamerada
GeriGündem Selde kereste fabrikasının yıkılma anı kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Deniz ÖZEN/TÜRKELİ (Sinop),(DHA)
Haber Giriş: 23.08.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

Selde kereste fabrikasının yıkılma anı kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan selde bir kereste fabrikasının dakikalar içinde yıkıldığı ana ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Kentte, 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağışın ardından Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti.

Debisi yükselen dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. İlçedeki çalışmalar devam ederken, sel afetine ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Türkeli ilçesine bağlı Düzler köyünde bulunan bir kereste fabrikasının, sel sularına dayanamayarak, dakikalar içinde yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Selde kereste fabrikasının yıkılma anı kamerada

Selde kereste fabrikasının yıkılma anı kamerada

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi