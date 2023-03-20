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Selde kaybolanları aramaya devam ediliyor

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#Sel#Kayıp#Şanlıurfa
Selde kaybolanları aramaya devam ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 07:00

Deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken Şanlıurfa ve Adıyaman’ı bu kez sel vurmuştu. 14-15 Mart’ta etkili olan sağanak yağış sonucu yaşanan sel felaketinde 18 kişi yaşamını yitirmişti. Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin’de kayıp 2’si çocuk, 4 kişiyi arama çalışmaları dün de devam etti.

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Şanlıurfa ve Adıyaman’da martta etkili olan sağanak yağış sonucu yaşanan sel felaketinde 18 kişi yaşamını yitirmişti. Şanlıurfa’da TIR şoförü Emin Ergün, Adıyaman’da 2 aylık hamile Fatma Tekdal ile 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal kaybolmuştu. Mardin’de de 16 Mart’ta Fatma Sezer (11) yağışla birlikte debisi yükselen dereye düşerek kaybolmuştu. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları dün de sürdü.

Selde kaybolanları aramaya devam ediliyor


Şanlıurfa’DA 3 BİN 154 KİŞİ ZARARA UĞRADI

Şanlıurfa’da sağanak nedeniyle Karakoyun, Cavsak, Karaköprü ve Sırrın dereleri taşıp sele yol açtı. Abide Köprülü Kavşağı alt geçidi ile Veysel Karani, Akabe ve Süleymaniye mahalleleri, selin en çok etkilediği noktalar oldu. Abide Köprülü Kavşağı ile bazı binaların bodrum katlarında 16 kişi hayatını kaybetti. Felakette ekiplerin yaptığı çalışma ile çok sayıda kişi de kurtarıldı.

Hilvan- Bozova yolunda aracıyla sele kapılan TIR şoförü Emin Ergün’ün bulunması için ise ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ergün’ün son görüldüğü Yalıntaş Mahallesi yakınlarında 90 personel ve 2 helikopter, görev yapıyor.

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Selde kaybolanları aramaya devam ediliyor


MARDİN’DE DEREYE DÜŞEN FATMA ARANIYOR

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Çatalca Mahallesi’nde 16 Mart günü 13.00 sıralarında Fatma Sezer, köprüden geçerken dengesini kaybedip, yağış nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi’ne düştü. Ekiplerin iki gündür süren çalışmalarında Fatma Sezere ulaşılamadı. Fatma Sezer’i arama çalışmaları, dün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Sezer’in, Suriye’ye sürüklenmiş olabileceği ihtimaline yönelik de çalışmalar devam ediyor.

 

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#Sel#Kayıp#Şanlıurfa

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