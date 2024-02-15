Selde canını zor kurtarmıştı... 'Yaptığım her şey bitti'

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Antalya'da pazartesi gecesinden bu yana etkisini gösteren şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 320 kilogram yağışın düştüğü Antalya'da, ev ve iş yerlerini su bastı. Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde yollar göle dönerken, zemin kattaki evler su altında kaldı. Polat Apartmanı'nın zemin katındaki ters dubleks dairede 1'i otizmli 3 çocukları ile yaşayan Hilal Eray ve Recep Yılmaz çifti, şiddetli yağışta evlerini su basınca kendilerini sokağa attı. Apartmandaki zemin katlar suyla dolarken, evlerin duvarlarında da derin çatlaklar oluştu.

'YAPTIĞIM HER ŞEY BİTTİ'

3 çocuk annesi Hilal Eray Yılmaz, ters dubleks evde yaşadıklarını, yağış sırasında sık sık uyanarak bodrum katı kontrol ettiğini anlattı. Yağış nedeniyle daha önceden evinin bahçe kısmına duvar çekerek önlem aldığını belirten anne Yılmaz, yağmurun gece şiddetini artırdığını söyledi. Hilal Eray Yılmaz, "Gece bodrum kata inip, su olup olmadığını kontrol ettim. Bir şey yoktu. Komşum kapıyı çaldı. İçerinin su aldığını söyledi. Tekrar bodrum kata indim. O sırada bomba patlar gibi pencere camı patladı. İçeriye su girmeye başladı. Suyun eve dolduğunu görünce saniyesinde yukarı çıkmam bir oldu. Eşime evi boşaltmamız gerektiğini söyledim. Çocukları alıp, dışarı çıktım. Pijamalarla dışarıdaydık. Sonra içeri girerek evin durumuna baktım. Su evin yarısına kadar gelmiş. Emeklerimle, tırnaklarımla yaptığım her şey bitti. Çocuklarım perişan oldu" dedi.

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'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMIZA GELDİ'

Recep Yılmaz ise "Evimiz su altında kaldı. 2,5 metreye yakın su doldu. Eşyalarım gitti. Evin üst katı da 25-30 santim su aldı. Canımıza gelmedi, malımıza geldi. Buna şükrediyoruz. Çok zor durumdayız. Masrafımız çok. Bu evi almak için çok borçlandım. Evi alalı 5-6 ay oldu. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi" diye konuştu. Yılmaz'ın yan komşusu Ayşenur Kaşakçı da şiddetli yağış nedeniyle evinin duvarlarının çatladığını söyledi. Kaşakçı, "Evimizin duvarlarının bazı yerleri yıkıldı. Her yeri su bastı, hiçbir şey kalmadı. Destek bekliyoruz" dedi. (DHA)