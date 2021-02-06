Selçuk Özdağ’a saldırıda 6 yıl 8 ay hapis talebi

Özdağ, 15 Ocak tarihinde evinin önünde saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak, 5 şüpheli hakkında ‘birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenleyerek Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sundu. İddianamede Özdağ ve şoförü Bayram Polat müşteki sıfatıyla yer aldı.

5 şüphelinin arkadaş oldukları, takipsizlik kararı verilen arkadaşları Musa Ş.’ye ait aracı ödünç alarak, Özdağ’ın sokağına geldikleri, burada şüpheliler ve müştekiler arasında sebebi tam olarak tespit edilemeyen bir nedenle tartışma çıktığı iddia edildi. Özdağ’ın avukatı Hasan Seymen, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ olduğu ve örgüt kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle mahkemenin dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini istediklerini belirtti.