Selçuk Öğretmen ‘Dünyanın 10 Başarılı Genci’nden biri

Haberin Devamı

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dr. Selçuk Yusuf Arslan, Ankara’da, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapıyor. Ancak çalışmaları sadece kendi alanıyla sınırlı değil. Öğrencilerine kod yazmayı öğretirken çevreye duyarlı projeler geliştirmelerine de destek oluyor. Bu yıl JCI Türkiye tarafından 40 yaş altında başarılı kişilerin değerlendirildiği ‘Ten Oustanding Young Persons’ (TOYP) ödülüne aday gösterilen Arslan, önce ilk 30’a daha sonra ilk 20’ye seçildi. 80 ülkeden 150’den fazla başvuru alınan yarışmada 26 Temmuz 2023 tarihinde halk oylaması başladı. Jüri kararının da etkili olduğu yarışmanın sonuçları 30 Ağustos’ta açıklandı. ‘Dünyanın 10 Başarılı Genci’ kategorisinde “Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik” alanında dünya birincisi seçildi. Arslan, geçen günlerde ödülünü aldı.

Haberin Devamı

AHLAKİ ÖNDERLİKLE BİRİNCİLİK

Arslan’ın JCI Dünyanın On Başarılı Genci kategorisinde “Ahlaki Önderlik” alanında ödül kazanması da bir STEM projesine dayanıyor. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik sözcüklerinin İngilizce kısaltması olan STEM konusunda eğitimler veren Dr. Arslan, hayata geçirdiği STEM Stands Together (STEM ile Birlikteyiz) projesi ile üç uluslararası ödüle de layık görüldü ve hibe almaya hak kazandı. Aldığı hibe ile Ankara, Eskişehir, Uşak, İzmir ve Aydın’da 101 öğretmene eğitim verdi ve o öğretmenler de projeyi okullarında uygulamaya başladı.

ZORLUKLARA ÇÖZÜM ARIYOR

Arslan kazandığı ödülle ilgili olarak şunları söyledi: “Öğrencilerime daha nitelikli eğitim verebilmek için çaba sarfediyorum. 16 yıllık öğretmenlik kariyerime birçok proje sığdırdım. Bu projelerde yaşadığımız zorluklara öğrencilerimle çözüm aradım. Birçok genç meslektaşıma rol model oldum. Bu prestijli ödüle ulaşmak bugüne kadar verdiğim çabaların ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ayrıca bir Türk genci olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ettiğim için gururluyum.”

‘HARİKALAR YARATAN ÖĞRETMEN’ SEÇİLMİŞTİ

Selçuk Yusuf Arslan, 2021 yılında eğitimin Nobel’i olarak gösterilen Global Teacher Prize’da (Küresel Öğretmen Ödülü) dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri gösterildi. ABD merkezli ISTE tarafından eğitim teknolojileri alanında dünyada takip edilmesi istenen 20 eğitimciye verilen ISTE 20 To Watch ödülüne layık görüldü. 2023 yılında Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen yarışmada Avrupa kıtasında kendini öğretmenlik mesleğine adayan öğretmenlere verilen Dedicated Teacher Ödülü’nü aldı. Çevre ve kodlama çalışmaları ile ETF ve UNESCO tarafından Green Skills Award yarışmasını kazandı. CERN Uluslararası Öğretmen Programı’nı tamamlayarak CERN Öğretmen Elçisi oldu. 2018 yılında AKS Education tarafından Küresel Öğretmen Ödülü’ne layık görüldü. Microsoft tarafından da Harikalar Yaratan Öğretmen seçildi.

Haberin Devamı

CANAN DAĞDEVİREN’E VERİLEN ÖDÜL

JCI, 1983’ten bu yana 57 ülkeden 300’ün üzerinde kişi bu ödülü aldı. Ödülü alanlar arasında John F. Kennedy, Henry Kissinger, Elvis Presley, Jackie Chan, Wayne Gretzky gibi isimler yer alıyor. Türkiye’den dünya birincisi olanlar arasında ‘kalp pili’ çalışmasıyla dünya çapında tanınan Dr. Canan Dağdeviren de bulunuyor.