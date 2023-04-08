Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ayrıca 24 bin metrekarelik Baykar Park’ın içinde suni çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş parkurunun yanı sıra Ar-Ge ve Tasarım Merkezi içinde mescid, konferans salonu, cep sineması, iki kapalı havuz, hamam, sauna, spa merkezi ve fitness salonu yer alıyor.
Çocuk sahibi çalışanlar için ise kreş, 45 oda, 70 yataklı konaklama tesisi, 670 kişilik oturma kapasitesine sahip yemekhane, iki adet kafeterya ve 440 araçlık, 22 bin metrekare otopark binasının olduğu belirtildi.
📍Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 7, 2023
Teknoloji Kampüsümüz.
Gönlümüzün aktığı yer… Evimiz. ❤️#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷
Our tech campus.
The place where our hearts lead us to… Our home. ❤️
📍Özdemir Bayraktar National Technology Centerpic.twitter.com/1PIITPvoiY