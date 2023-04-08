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Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı

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#Selçuk Bayraktar#Baykar#Milli Teknoloji Merkezi
Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 01:18

Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yüksek teknolojiye sahip İHA platformlarını milli ve özgün olarak geliştirdiği, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ait görüntüleri Twitter’da paylaştı.

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. 

Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı


200 bin metrekare arsa üzerine kurulu ve dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip olan tesisinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon fazları bir arada bulunuyor.
58 bin metrekarelik modern Ar-Ge ve Tasarım merkezinde 13 farklı mühendislik disiplini bir arada çalıştığı belirtilen tesiste 100 bin metrekare kapalı alanda kurulu üretim ve entegrasyon tesisleri bulunuyor.

Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı

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Ayrıca 24 bin metrekarelik Baykar Park’ın içinde suni çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş parkurunun yanı sıra Ar-Ge ve Tasarım Merkezi içinde mescid, konferans salonu, cep sineması, iki kapalı havuz, hamam, sauna, spa merkezi ve fitness salonu yer alıyor.

Çocuk sahibi çalışanlar için ise kreş, 45 oda, 70 yataklı konaklama tesisi, 670 kişilik oturma kapasitesine sahip yemekhane, iki adet kafeterya ve 440 araçlık, 22 bin metrekare otopark binasının olduğu belirtildi.

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#Selçuk Bayraktar#Baykar#Milli Teknoloji Merkezi

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