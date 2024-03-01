Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı! Çakır, Akıncı'ya entegre edildi... İlk atış testini başarıyla tamamlandı

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Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’na (TİHA) yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

İLK ATIŞ TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı... Bayraktar #AKINCI, Roketsan’ın geliştirdiği Milli seyir füzesi ÇAKIR’a entegre edilen arayıcı başlık ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.

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Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’na (TİHA) yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

Bayraktar AKINCI, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen ÇAKIR Seyir Füzesi ile gerçekleştirilen bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden 29 Şubat 2024 Perşembe günü kanat altında ÇAKIR Füzesi ile havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop’a yol aldı.

Bayraktar AKINCI’nın Sinop Atış Alanı’nda 100 kilometre uzaktan ateşlediği ÇAKIR Seyir Füzesi, Karadeniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Atış testinde 800 km/s sürate ulaşan ÇAKIR’ın hedefini vurduğu anlar büyük heyecanla takip edildi.

Bayraktar AKINCI TİHA, yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu kapsamında ÇAKIR Seyir Füzesinin entegrasyonu başarıyla devam ediyor. Kale Arge üretimi KTJ-1750 milli turbojet füze motoruna sahip olan ÇAKIR Seyir Füzesi ile Bayraktar AKINCI, kilometrelerce mesafedeki stratejik kara ve deniz hedeflerine karşı yüksek etki gösterebilecek. Kullandığı mühimmatlar nitelik kazanarak çeşitlenen Bayraktar AKINCI, stratejik seviyede caydırıcılığını artırdı.

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40 BİN SAATTİR GÖKLERDE



Türkiye’nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

ÇAKIR SEYİR FÜZESİ



Roketsan tarafından geliştirilen ÇAKIR Füze Ailesi’nin lansmanı, 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Toplamda 3 ayrı grupta 8 farklı füzeyi içeren 150+ kilometre menzilli ÇAKIR Füze Ailesi ile birçok güvenlik biriminin ihtiyacı, eşzamanlı olarak karşılanabilecek.

Modüler bir mimaride geliştirilen ÇAKIR Füze Ailesi; Gemisavar Füze (IIR, RF, Hibrit), Elektronik Harp Füzesi, Seyir Füzesi (IIR, RF, Hibrit) ve Sürü Sensörlü Seyir Füzesi olmak üzere dört ana grupta geliştiriliyor. Böylelikle Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumların ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor.

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150+ kilometre menzile sahip ÇAKIR Füzesi, 275 kilogramlık ağırlığıyla öne çıkıyor. Menziline göre oldukça hafif sayılabilecek ağırlığı sayesinde ÇAKIR Füzesi, faydalı yük kapasitesi oldukça kısıtlı olan hava platformlarında dahi çoklu bir şekilde taşınabiliyor.

Yaklaşık 70 kilogram ağırlığında bir ‘Yüksek Patlayıcılı Yarı Delici Parçacık Etkili Termobarik’ harp başlığına sahip olan ÇAKIR Füzesi, zırhlı veya zırhsız bütün hedeflere karşı etili olabiliyor.

Kara, deniz veyahut helikopter gibi düşük irtifalarda görev yapan hava platformlarından kullanılması durumunda menzil dezavantajının giderilmesi amacıyla ÇAKIR Füzesi, katı yakıtlı bir fırlatma motoru (booster) ile teçhiz edilebiliyor. Bu durumda füzenin ağırlığı, 330 kilograma çıkıyor.

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Super Sea-Skimming özelliği sayesinde satha oldukça yakın uçuş gerçekleştirebilecek ÇAKIR Füzesi, düşman unsurları tarafından da oldukça zor tespit edilecek.

İHRACAT ŞAMPİYONU



Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.