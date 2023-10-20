×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Selçuk Bayraktar: Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardıma hazırız

Güncelleme Tarihi:

#Selçuk Bayraktar#Gazze#İnsani Yardım
Selçuk Bayraktar: Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardıma hazırız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 00:21

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gazze halkı için 280 milyon liralık insanlık yardım yapmaya hazır olduklarını belirterek uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Bayraktar, “Gazze'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından biri yaşanıyor. İsrail, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlediyor. Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak savaş suçu işliyor. Kimliğini soykırımla mücadele etmeye borçlu olanlar, bugün soykırıma başvurarak hak iddia ediyor. Uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerekiyor. BAYKAR olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze’de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selçuk Bayraktar#Gazze#İnsani Yardım

BAKMADAN GEÇME!