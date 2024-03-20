Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar TB3'ün 23. uçuş testi de tamam

Güncelleme Tarihi:
Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 23. Uçuş testini de başarıyla tamamladı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Bayraktar TB3 ile ilgili sosyal medyasından paylaşımda bulundu.
Türk Havacılığının Altın Çağı 🥇 #BayraktarTB3 23. Test Uçuşu | 23rd Flight Test ✈️ ⚓️🚀— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 19, 2024
✅ Aselsan CATS ile Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi | Medium and High-Altitude System Identification Test with Aselsan CATS#MilliTeknolojiHamlesi 🌍 pic.twitter.com/ExQ2Cs96Xi