Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar TB3'ün 23. uçuş testi de tamam

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Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 23. Uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Bayraktar TB3 ile ilgili sosyal medyasından paylaşımda bulundu.