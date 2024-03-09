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Selçuk Bayraktar duyurdu! Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı

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#Baykar#TB3#Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar duyurdu Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 00:54

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın 21. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu. 'Türk Havacılığının Altın Çağı' paylaşımını yapan Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 21. Test Uçuşu Sistem Tanımlama ve Sertifikasyon Testi" ifadelerine yer verdi.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 21.test uçuşuna ait görüntülere de yer verdi.

İLK KEZ TEKNOFEST’TE SERGİLENDİ

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan TEKNOFEST’lere de katıldı.

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#Baykar#TB3#Selçuk Bayraktar

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