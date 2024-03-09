Selçuk Bayraktar duyurdu! Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu. 'Türk Havacılığının Altın Çağı' paylaşımını yapan Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 21. Test Uçuşu Sistem Tanımlama ve Sertifikasyon Testi" ifadelerine yer verdi.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 21.test uçuşuna ait görüntülere de yer verdi.

Türk Havacılığının Altın Çağı 🥇 #BayraktarTB3 21. Test Uçuşu | 21st Flight Test ✈️ ⚓️🚀



✅ Sistem Tanımlama ve Sertifikasyon Testi | System Identification and Certification Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/O3OMK47qSk — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 8, 2024

İLK KEZ TEKNOFEST’TE SERGİLENDİ

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan TEKNOFEST’lere de katıldı.