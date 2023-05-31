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Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum

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#Selahattin Demirtaş#HDP#Politika
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 15:20

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aktif politikayı bırakacağını açıkladı.

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Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum:

'Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum.

Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.'

Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle."

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#Selahattin Demirtaş#HDP#Politika

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