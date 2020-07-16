Sela ne zaman okunur, nedir? Sela Sözleri Ve Türkçe Anlamı

Cami minarelerinden sıklıkla duyduğumuz sela anlamı 15 Temmuz'la beraber merak edildi. Selalar her Cuma saati okunmaktadır. Ayrıca bir cenaze olduğu zamanda cami minarelerinden sela sesleri yükselmektedir.

SELA NEDİR?

Sela kelime anlamı itibariyle dua ve namaz anlamına gelmektedir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Allahtan rahmett temenni ederken ve Allah'ı meth ederken onun şefaatini dileyen bir dua çeşidi olarak bilinmektedir. Sela belli bir besteyle veyahut serbest şekilde okunan dualardan oluşur.

SELA NE ZAMAN OKUNUR?

Sela her Cuma saati okunmaktadır. Ayrıca bir cenaze olduğu zamanda cami minarelerinden sela sesleri yükselmektedir. Sala sadece camilerde değil aynı zamanda tekkelerde ve medreselerde de okunmaktadır. Tekkelerde birbirinden farklı olarak selalar yer almaktadır. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de Ahzap suresinin 56. ayetinde sala söylemenin öneminden bahsedilmiştir. Peygamber efendimiz'in adı anıldığında sala okunmanın öneminden söz edilir.

Sela okunduğu duruma göre bayram selası, cenaze selası ve cuma selası olarak adlandırılır. Türk musikinde ise selalar bir dini literatür olarak yer almıştır. Aynı zamanda bir cami musikisi olarak da selalar kabul edilmiştir. Selalar bu musiki de beste şeklinde okunur. Selalar okunurken birden fazla müezzin tarafından ezanda olduğu gibi okunabilir.

Sela Sözleri ve Türkçe Anlamı

Es Salatu Ves Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

( Ey Allah'ın Resul'u, salat ve selam senin üzerine olsun! )

Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah!

( Ey Allah'ın habibi, salat ve selam senin üzerine olsun! )

Esselatu vessalamu aleyke ya Nure Arşillah!

( Ey Allah'ın arşının nuru salat-u selam senin üzerine olsun! )

Esselatu vesselamu aleyke ya Hayra Halgillah!

( Ey Allah'ın mahlukatlarının en hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun! )

Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin!

( Ey bundan önceki ve sonrakilerin efendisi, salatu selam senin üzerine olsun! )

Vel hamdü lillahi rabbil alemin!

( Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur! )