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Gündem
AA
Haber Giriş: 25.07.2021 - 17:03 |  Son Güncelleme:

Sel bölgesinde son durum... Bakan Soylu incelemelerde bulundu

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Sel bölgesinde son durum... Bakan Soylu incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Murgul ilçesinde, selde kaybolan Serdar Yiğit'i arama çalışmalarının sürdüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Helikopterle Murgul'a gelen Soylu, ilçede iki gün önce etkili olan şiddetli yağışa bağlı meydana gelen selde kaybolan Yiğit'i (40) arama çalışmalarının sürdüğü alana ulaştı.

Sel bölgesinde son durum... Bakan Soylu incelemelerde bulundu

AFAD, JAK ve diğer ekiplerce Murgul Çayı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını takip eden Bakan Soylu, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Arama çalışmalarını takip eden Yiğit'in ailesi ile görüşen Soylu, Serdar Yiğit'e en kısa sürede ulaşmak için tüm ekiplerin seferber olduğunu yakınlarına iletti.

Sel bölgesinde son durum... Bakan Soylu incelemelerde bulundu

Daha sonra kara yoluyla Arhavi ilçesine gelen Soylu, iş yerleri selden hasar gören esnafı ziyaret etti, vatandaşla görüştü.

Sel bölgesinde son durum... Bakan Soylu incelemelerde bulundu

Bakan Soylu, Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde de yetkililerden bilgi aldı.

 

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