Şekerciler Apartmanı kentsel dönüşüme kurban gitmesin

İstanbul Kadıköy Erenköy Kantarcı Rıza Sokak’ta bulunan ve üzerinde seramik sanat eseri bulunan Şekerciler Apartmanı, kentsel dönüşüm kapsamına girdi. Apartmanın üzerinde akademik tezlerde de yer alan Gorbon Işıl üretimi seramik sanat eseri bulunuyor. Sosyal medyada çok sayıda kişi Kadıköy mimarisinin güzel örneklerinden olan binanın girişindeki seramik eserin korunmasıyla ilgili çağrıda bulundu. Konuyu sosyal medyada gündeme getiren sanat tarihçisi Oktay Orhun, “Binayı ziyaret ettiğimde inşaat yetkililerinin seramik panodan haberdar olmadıklarını fark ettim. Hatta konu açılınca fiyatını merak ettiler. Kırmadan sökmeye ikna etmeye çalıştım. Bu gibi binalarda yer alan eserlerin korunması belediyelerin ilgili alanlara bir sanat tarihçisi göndermesiyle çözülebilir” diye konuştu. Çağrıların ardından Sanat Tarihi Derneği de Kadıköy Belediyesi’ne başvuruda bulundu.

DÖNEMİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Yüksek mimar ve restoratör Seda Özen Bilgili, apartmanda yer alan seramik panoyu tescil etmek konusundaki yetkinin İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na ait olduğunu söyledi. Bilgili, “Burada panonun korumaya alınarak uygulama sonrası tekrar yerine konulması en mantıklı çözüm gibi görünüyor. Bu yapılar için genel bir karar alınması için başvuracağız” dedi.

Kültür araştırmacısı İnan Kenan Olgar, “Eserin ressam ve seramik sanatçısı Jale Yılmabaşar’ın olduğunu tahmin ediyoruz. Yuvarlak figürler onun eserlerine ait olduğu izlenimini veriyor. Yılmabaşar, çok fazla üreten bir sanatçı olduğu için hangi işinin nerede olduğunu tek tek hatırlamadığını söyledi. Bir dönemin izlerini taşıyan değerli bir seramik yapının mutlaka korunması gerekir” diye konuştu.

‘ESERE ZARAR GELMEYECEK’

Şekerciler Apartmanı’ndaki kentsel dönüşümü gerçekleştiren K Yapı ortaklarından Serhat Kerenciler, “Tepkileri anlıyoruz, bina üzerindeki seramikleri koruyarak yeni binada kullanacağız. Aynı işlemi daha önce Kalamış’taki Yonca Apartmanı’nda da yaptık. Kimse endişe etmesin esere zarar gelmeyecek” dedi.

TAKİPÇİ OLACAKLAR

Kadıköy Belediyesi ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Yapı Kontrol Müdürlüğümüz Şekerciler Apartmanı’nda inceleme yaptı. Binanın müteahhitine ve mimarına eserin dikkatlice sökülerek koruma altına alınması şartıyla yıkım ruhsatı verileceğini bildirdi. Yeni yapılacak yapının mimarı İsmail Turanlı da eserin yeni binaya tekrar yerleştirilmesi için proje çizimini revize edeceğini bildirdi. Kadıköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü proje bittikten sonra eserin zarar görmeden yeniden yerleştirilmesi konusunda takipçi olacak” ifadelerini kullandı.

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