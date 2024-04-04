Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın annesinden gurur gözyaşları

Haberin Devamı

CHP’li Gülşah Durbay ilçe seçim kurulundan belediye meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını aldıktan sonra Manisa Şehzadeler Belediyesine geldi.

ANNE DURBAY'DAN GURU GÖZYAŞLARI

Belediye önünde konfetiler ve alkışlar eşliğinde karşılan Başkan Durbay burada yaptığı konuşmasında, “Bu büyük gurur hepimizin. Bugün itibariye seçim dönemi bitmiş hizmet dönemi başlamıştır. Bize oy veren vermeyen tüm Şehzadeler halkına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra hiçbir fark gözetmeksizin tüm Şehzadeler’in başkanı olacak ve eşit hizmet için gece gündüz çalışacağız. Uzun ve yorucu bir yolculuktu. Yanımda olan tüm parti emekçilerine İlçe Başkanı Mert Özkösemen’e İl Başkanı İlksen Özalper’e, bütün partililerime, bütün yol arkadaşlarıma, partili partisiz yanımda olup benim için koşturan herkese çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de önümde gölge değil, arkamda dağ olan anneme, babama tüm aileme teşekkür ediyorum. İyi ki sizin evladınızım” dedi.

Haberin Devamı

Başkan Durbay’ı konuşması boyunca dikkatle dinleyen annesi Fatma Durbay ise kızının konuşmasını gözyaşları içinde dinledi.

“HER DAİM DESTEĞE HAZIRIZ”

Başkan Durbay konuşmasını yaptıktan sonra başkanlık makamına çıktı. Makamın girişinde 10 yıldır Belediye Başkanlığı yapan Ömer Faruk Çelik tarafından çiçekle karşılanan Durbay daha sonra makama geçti. Burada bir konuşma yapan 10 yıllık Başkan Ömer Faruk Çelik, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisamızın kalbi Şehzadeler’de de seçimler büyük bir olgunlukla tamamlandı.

Yapılan seçimler neticesinde Gülşah Durbay Başkanımız halkımızın büyük bir kısmının oyunu alarak başkan seçildi. Şehzadeler’in kurucu belediye başkanı olarak her daim bilgimizle, tecrübemizle, ihtiyaç olduğunda yanında olacağımızı ifade ediyor, kendisine üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.

“NAKİT VE ALACAK DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE KAYDA DEĞER BİR BORCUMUZ YOK”

Belediyenin mali durumu hakkında da bilgi veren Çelik, “İlk seçildiğimizde kapanan belde belediyelerinden bize bir borç kalmıştı. Gelen İller Bankası payına göre kıyas yapıldığında bugün itibariyle 130 milyonluk bir borçla başlamıştık. Bugün teslim ederken de toplam borcumuz 156 milyon TL’dir. Bunun 12 milyonu GES için kendi borcunu kendi ödüyor ve para kalıyor. Kasamızda da 33 milyon küsur paramız mevcuttur. 119 milyon TL de alacağımız mevcuttur. Nakit ve alacak değerlendirildiğinde kayda değer bir borcumuz yok. Hatta ödediğimiz borcu hesap edersek hiç borçsuz devrediyoruz diyebiliriz çünkü sıfırdan bir belediye kurduk. Finansal durumumuz çok şükür çok iyi. Bütün bankalarda kredi durumumuz iyi. Güzel bir belediye kurduğumuza inanıyorum. Kimseyi dışlamadan Hüseyin Erkenci abimiz bunun şahididir. Herkesle diyalog içinde çalıştık. İnşallah Gülşah başkanımız da daha güzel hizmetler yapabilmek için çaba ve gayret sarf edecektir. Ben kabul ederse ilçenin kurucu başkanı ve bir ağabeyi olarak bir ihtiyaç olursa her zaman yanında olacağımı ifade ediyor, kendisine üstün başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“DARA DÜŞTÜĞÜMÜZDE BİR AĞABEYİMİZİN OLDUĞUNU BİLMEK BİZE GÜÇ VERİYOR”

Şehzadeler Belediyesinin yeni Başkanı Gülşah Durbay ise şunları söyledi:

“Ömer Faruk Çelik Başkanımıza öncelikle seçim boyunca tüm nezaketi, varlığı ve yardımları için çok çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman olduğu gibi kendisiyle açık bir iletişim kurduk ve kendisi her konuda çok nazik ve kibardı, çok çok teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle seçim dönemini kapatıyoruz. Ömer Faruk Çelik Başkanımızın güzel hizmetlerini koruyarak üzerine daha da fazlasını yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Kendisinin de belirttiği gibi bir sıkıntı olduğunda dara düştüğümüzde başvurabileceğimiz bir ağabeyimizin olduğunu bilmek bize güç veriyor. İnşallah biz de Şehzadeler’i çok daha ileri götürmek için meclis üyelerimiz ve donanımlı kadromuzla hazırız ve çalışmalarımıza başladık. Çok teşekkür ediyorum.”

Haberin Devamı

Yapılan konuşmanın ardından Yeni Başkan Durbay eski Başkan Çelik’i belediyenin dışına kadar uğurladı.