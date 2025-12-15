Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a gözyaşlarıyla veda! 'Çok acıklı bir hikaye yazdık'

Haberin Devamı

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık 2025 günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi'ne geldi. Kan değerindeki değişiklik sebebiyle Durbay, kontrol ve gözetim amacıyla yoğun bakımda tedaviye alındı. Takip eden günlerde durumu ağırlaşan Durbay'da, çoklu organ yetmezliği ortaya çıktı. Son olarak entübe edilerek, solunum cihazına bağlanan Durbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün saat 20.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Durbay için bugün Şehzadeler Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP'li belediye başkanları, Durbay'ın annesi Fatma, babası Osman ve kardeşi Nevsale Dursay, yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Törende Durbay'ın anne, baba ve kardeşi ayakta durmakta zorlandı.

Haberin Devamı

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hepimiz için yine çok zor bir gün. Gerçekten hayata, siyasete atılırken her şeyi göze alıyorsunuz da bu kadarını göze almıyorsunuz. Daha 6 ay önce hep birlikte kardeşim Ferdi Zeyrek'i Gülşah'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Biraz önce Gülşah'la birlikte Ferdi'nin önünden geçip buraya geldik" dedi.

"KOŞA KOŞA YAŞADI, ÇALIŞTI"

Özel, "Gülşah, çok iyi bir CHP'li ailenin hepimizden çok daha iyi bir CHP'li evladı. 2009 yılında aday olduğumda, 21 yaşındaydı, bu partide koşturup duruyordu. 2014 yılında rahmetli Muharrem Ekici belediye başkan adayıydı, Dişçi Muharrem Ekici Saruhanlı'da Gençlik kolları başkanıydı. Yine koşuyordu, koşa koşa yaşadı, çalıştı. 2014'te büyükşehir adayıydım. Sabahtan öğleye kadar Saruhanlı'da koşardı, öğleden sonra gelir benimle koşardı. Derdim 'Gülşah kızım Saruhanlı'da işini yap.' 'Olur mu başkanım' derdi. Geçen kendisini tebriğe geldiğimde hatırlattım. Bu binayı birlikte gezmiştik 2014'te. O bu binada gençlik kolları başkanı olarak 'Büyükşehir belediye başkan adayımız Özgür Özel' deyip, belediyedeki bütün personele beni Gülşah tanıtmıştı. Önden koşar sokakta veya bir yerde bir eliyle birini öper, öbür eliyle onu selamlar, bir eliyle uzaktaki birine öpücük atar. Onunla tanıştırır, hepimizden önde, koşa koşa bir sürü görev yaptı bu parti için. 'Kırmızı yelekliler' dediklerini Manisalıların kimi bilir, kimi bilmez. Birisi Lal. İzmir'de 9 ya da 10 belediye başkanı kırmızı yelekli. Bunlar, bizim gençlik kollarının yelekleri. CHP gençlik kollarının neferleri bunlar. Türkiye'nin en büyük ve en önemli ilçelerini yönetiyorlar. Gülşah'ın gençlik kolları ile irtibatı çok iyi" dedi.

Haberin Devamı

"ÇOK ACIKLI BİR HİKAYE YAZDIK"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gülşah'ın ağzında bir laf vardır. Mesela seçimi kaybediyoruz değerlendirme toplantısı yapıyoruz, 'Niye kaybettik’ diye. 'Bir seçimi kazanmak için bir hikayen olacak. Bizim bu seçimde hikayemiz yoktu, o yüzden kazanamadık’ derdi. Bu sefer çok heyecanlı, hatta Saruhanlı'ya kayıtlı burası çok aklından geçmiyor. Ama biz de bir kadın belediye başkanı olsun, 'Gülşah başarır', diyerek istiyoruz. Onu konuştuğumuz sırada 'Ferdi abiyle kazanırız' dedi. Dedim, 'Hikayemiz var mı bu sefer?' Dedi ki; 'Bu sefer bir hikayemiz var. Genel Başkanın memleketini kazanacağız. Bu sefer bu hikayeyi yazacağız' dedi. Ben de dedim ki 'Bir hikaye daha yazarız. Şehzadeler gibi bir yeri bir kadınla kazanırız.', 'Yazacağız o hikayeyi Genel Başkanım' dedi. Lal'e de babasına da demiş ki 'Çok acıklı bir hikaye yazdık biz.' En son ağzından çıkan bu. Bu hikaye yazma lafı bitmedi. Böyle bitti. Hepimizin başı sağ olsun ve bir yerde dursun artık. Gülşah önden koşarken ben bir seçimde 14 kilo verirken bizimle alay ediyorlardı. O alay edildiğimiz, yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60 oy aldık. İnsanlar oy verdi; birini Gülşah'a, birini Ferdi'ye verdi. Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Allah hepimize dayanma gücü versin. Bundan sonra da güzel bir gün görelim. Gülşah'ın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Allah rahmet eylesin. Gülşah, Manisa’mızın evladı. Hepimizin başı sağ olsun."



Haberin Devamı

İLGİLİ HABER Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti Haberi görüntüle

"İYİ BİR İZ, İYİ BİR İNTİBA BIRAKTI"

Törende konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise “Kısa sürede şehrimize iyi bir mesai arkadaşı olarak hep koşturma içinde gelirdi. Rahatsızlığına rağmen sürekli vatandaşa nasıl hizmet edebilirim diye bütün kurumlarla koordineli şekilde çalışıyordu. Mekanı cennet olsun. İyi bir iz, iyi bir intiba bıraktı” dedi.

"SENİN KARDEŞİN OLMAK BENİM İÇİN AYRICALIKTI"

Gülşah Durbay'ın yakın arkadaşı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Gençlik kollarında kesişen ortak umudumuzun yolu önce dostluğa ardından mükemmel bir kardeşliğe dönüştü" dedi. Denizli, "Senin kardeşin olmak benim için bir ayrıcalıktı. Bana içimde fırtınalar koparken sessiz kalmayı, içim ağlarken gülmeyi, canım yanarken mücadele etmeyi sen öğrettin gülüm. Sen savaşçı olarak doğdun, mücadeleci olarak yaşadın, bir an olsun bükülmeden dimdik aramızdan ayrıldın" diye konuştu.

Haberin Devamı

Lal Denizli ise Durbay'ın kendisine son sözlerinin "Gülüm çok acıklı bir hikaye yazdık değil mi?" şeklinde olduğunu ifade etti.

"ÇOK İYİ BİR ARKADAŞTIN"

Gülşah Durbay'ın yakın arkadaşlarından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de "Senin ne kadar inatçı, cesur ve idealist olduğunu tüm Türkiye öğrendi. 12 gün yoğun bakımdaydık, bekledik. Yoğun bakımdayken bile gelmek isteyenlere 'Zahmet etmesinler, yorulmasınlar' dedin. Sadece bana değil bütün arkadaşlarına karşı çok iyi bir arkadaştın. Kötü günde değil iyi günlerde de iyi bir arkadaştın. Senin arkadaşın olabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi. Gökçen, “Son günlerinde söylediğin sözleri unutmayacağım ama bu hastalığı öğrendiğin günlerde hangi ahlaksızlarla uğraştığını da hiç unutmayacağım" diye konuştu.