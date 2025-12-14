Son dakika... Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi’ne geldi.

Kan değerindeki değişiklik sebebiyle Durbay, yoğun bakımda tedaviye alındı. Takip eden günlerde durumu ağırlaşan Durbay’a, çoklu organ yetmezliği teşhisi kondu.

Son olarak 2 gün önce entübe edilen Durbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama ile Durbay’ın hayatını kaybettiği haberi duyuruldu.

Sevenleri Manisa Şehir Hastanesi'ne akın etti.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

"Acımız tarifsiz…

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler’e hizmet etmekten gurur duyan değerli Başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır.

Seni hiç unutmayacağız Gülşah Durbay!"

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

"Acımız çok büyük, kelimeler boğazımızda düğümleniyor...

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız, Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. O, sadece bir belediye başkanı değil; gençliğinin baharında, en zorlu hastalığa karşı bile "Halkım için çalışacağım" diyerek dimdik duran, azmiyle hepimize örnek olan bir mücadele insanıydı.

Hastalığının en ağır günlerinde bile yüzünden tebessümü, yüreğinden hizmet aşkını eksik etmedi. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun. O mücadelesini, güler yüzünü ve cesaretini asla unutmayacağız."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır:

"Yüreğimizde tarifsiz bir boşluk var…

Hayatının en zor sınavıyla karşı karşıyayken bile halkına hizmetten vazgeçmeyen, inancıyla ve kararlılığıyla umut veren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin acısı içindeyiz.

O en zor günlerinde dahi yüzündeki ışığı, Manisa’ya olan sevgisini kaybetmedi.

Ardında onurlu bir mücadele, güzel anılar ve silinmeyecek izler bıraktı.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, partimize, ülkemize, tüm Manisa ve Şehzadeler halkına sabır ve başsağlığı diliyorum."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay:

"Uzun süredir hastalıkla mücadele eden kıymetli kardeşim, Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Gencecik, pırıl pırıl bir arkadaşımızı kaybettik, acımız çok büyük. Gülşah kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet olsun. Seni asla unutmayacağız Gülşah Başkanım."