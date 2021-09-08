Şehzade Mustafa’nın çinileri bulundu

Polisler müşteri gibi gittikleri antikacıdaki eserleri inceledi, ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon için düğmeye bastı.

HER TÜRDEN ESER VAR

Antikacıda yapılan aramada Osmanlı döneminden kalma 9 yüzük, 12 değişik form ve ebatlarda şamdan, 2 şamdan altlığı, 2 alem başı, 7 farklı form ve biçimlerde seramik, karo ve çini, üzerinde çiçek ve bitki bezemeleri bulunan mimari malzemeler, kulpları sedef ve değerli taşlarla bezenmiş boynuzdan kaşıklar, 1 el yazması astronomi kitabı, 7 el yazması defter, 3. Ahmet tuğralı büyük gümüş divitlik, Osmanlı’dan kalma güneş saati gibi 88 eser ele geçirildi.



TÜRBEDEN ÇALINMIŞTI

Ancak antikacıdan çıkan en nadide parça, 2018 yılında Bursa Osmangazi’deki Şehzade Mustafa Türbesi’nden çalınan 15 çiniden 3’üydü. Çiniler altın varaklı bir çerçeveye dizilmiş satılmayı bekliyordu. Polisler tüm diğer parçalarla birlikte nadide çinilere de el koydu. Eserler Emniyet’te kayıt altına alındıktan sonra Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.







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