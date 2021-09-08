Şehzade Mustafa’nın çinileri bulundu
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu’nun Çukurcuma semtindeki bir antikacıda herhangi bir kaydı bulunmayan çok sayıdaki antikanın satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Polisler müşteri gibi gittikleri antikacıdaki eserleri inceledi, ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon için düğmeye bastı.
HER TÜRDEN ESER VAR
Antikacıda yapılan aramada Osmanlı döneminden kalma 9 yüzük, 12 değişik form ve ebatlarda şamdan, 2 şamdan altlığı, 2 alem başı, 7 farklı form ve biçimlerde seramik, karo ve çini, üzerinde çiçek ve bitki bezemeleri bulunan mimari malzemeler, kulpları sedef ve değerli taşlarla bezenmiş boynuzdan kaşıklar, 1 el yazması astronomi kitabı, 7 el yazması defter, 3. Ahmet tuğralı büyük gümüş divitlik, Osmanlı’dan kalma güneş saati gibi 88 eser ele geçirildi.
TÜRBEDEN ÇALINMIŞTI
Ancak antikacıdan çıkan en nadide parça, 2018 yılında Bursa Osmangazi’deki Şehzade Mustafa Türbesi’nden çalınan 15 çiniden 3’üydü. Çiniler altın varaklı bir çerçeveye dizilmiş satılmayı bekliyordu. Polisler tüm diğer parçalarla birlikte nadide çinilere de el koydu. Eserler Emniyet’te kayıt altına alındıktan sonra Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.