Şehrin kâbusu beton mikserlerine ceza yağdı

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Özellikle alt geçitlerde, yokuşlarda beton mikserinden dökülen çimento karışımı yolların bozulmasına ve sürücülerin trafikte zor anlar yaşamasına yol açıyor. Vatandaşların sık sık gündeme getirerek yetkilileri uyardığı görüntüler, bu kez Maltepe ve Küçükçekmece’de ortaya çıktı. Küçükçekmece Basın Ekspres yolu üzerinde ve Maltepe Altıntepe Mahallesi’nde 23 Mart’ta seyir halindeki 2 ayrı beton mikserinin yola çimento dökerek ilerlediği görüldü.

SÜRÜCÜLER KAYDETTİ

O anları trafikteki sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak Maltepe’deki beton mikserinin şoförünün Y.K., Küçükçekmece’dekinin ise A.D. olduğunu tespit etti. Yakalanan şoförlere ‘yükü karayoluna saçılacak şekilde yüklemek’ maddesinden 2 bin 880 lira, ‘araçlardan bir şey atmak veya dökmek’ maddesinden 1380 lira, ‘taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak’tan 1380 lira idari para cezası uygulandı. Y.K.’ya ‘farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak’ maddesinden 2 bin 647 lira olmak üzere 8 bin 287’şer lira para cezası uygulandı. Şoförlere trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem yapıldı.