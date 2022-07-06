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Şehrin göbeğinde falçatalı dehşet! Tartıştığı kişinin boğazını kesti

#İzmit#Falçata#Tartışma
Şehrin göbeğinde falçatalı dehşet Tartıştığı kişinin boğazını kesti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi sokak ortasında tartıştığı şahsın falçatayla boğazını kesti. O anlar amatör kameraya yansırken, zanlıyı olay yerinden geçen polisler yakaladı.

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Olay, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek tartışması sebebiyle çıktığı ileri sürülen kavgada bir kişi, duvara yasladığı şahsı elindeki falçata ile tehdit etti. Bir süre konuşan şahıs, karşısındaki şahsı boğazından yaraladı. Aldığı falçata darbesinden sonra yaralı şahıs kaçmaya çalışırken, zanlı ise belindeki silaha sarıldı.

Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti. Boğazından yaralanan ve kanlar içinde kalan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde zanlının duvara dayadığı şahsın boğazını kesmesi ve peşinden koşması yer alıyor. İsmi öğrenilemeyen zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.

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#İzmit#Falçata#Tartışma

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