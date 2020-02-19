Şehmus Özdemir (Ares Özdemir) kimdir?
Ares ismiyle tanına sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir’den kötü haber geldi. Daha önce beyin ölümü gerçekleşen Şehmus Özdemir, hayatını kaybetti. Haberler ardından talihsiz gencin hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, sosyal medyada Ares adıyla bilinen Şehmus Özdemir kimdir?
Antalya'da yaşamını sürdüren Ares'in gerçek adı Şeyhmus Özdemir'dir, Sosyal paylaşım sitelerinde Ares adıyla biliniyor. Tik Tok adlı mobil uygulamayla tanınan Şeyhmus Özdemir, skeç benzeri paylaşımlar yapıyor. Aynı zamanda videolarında şarkılar seslendiriyor. Şehmus Özdemir, 20 yaşında ve aslen Diyarbakırlı.
Antalya’da ‘reklam filmi çekimi’ yalanıyla kandırılan ve ormanlık alanda öldüresiyle dövülen Şehmus Özdemir, 19 Şubat 2020 tarihinde hayatını kaybetti.
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