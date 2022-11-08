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Şehitlerimizi uğurladık

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#Irak#Şehit#Mustafa Öztürk
Şehitlerimizi uğurladık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 07:00

Irak’ın kuzeyinde teröristler tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşinde şehit olan piyade sözleşmeli erlerden Mustafa Öztürk (21) Gaziantep’te, İsmail Esmer (23) ise Hatay’da düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

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Askeri uçakla Gaziantep Havalimanı’na getirilen Şehit Mustafa Öztürk’ün cenazesi, daha sonra Oğuzeli ilçesindeki babaevinin önüne götürüldü. Önce helallik alındı ardından askeri tören yapıldı. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halik Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehidin babası Hasan ve annesi Zeliha Öztürk, kardeşleri ile çok sayıda yakını ve vatandaşlar katıldı. Şehit Öztürk’ün Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Mustafa Öztürk, mahalle mezarlığına defnedildi.

HATAY ŞEHİDİNE AĞLADI

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in cenazesi de Hatay Havalimanı’ndan alınıp Altınözü ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi’ndeki evinin önüne götürüldü. Helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki mezarlık kompleksinde askeri ve dini tören düzenlendi. Törene Esmer ailesi ile Hatay Valisi Rahmi Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, milletvekilleri, sivil ve askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı. Gözyaşlarıyla uğurlanan şehidin cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan namazın ardından toprağa verildi.

 

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#Irak#Şehit#Mustafa Öztürk

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