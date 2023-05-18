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Şehitlerimizi kalbimize gömdük

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#Şırnak#Bestler Dereler#Şehit
Şehitlerimizi kalbimize gömdük
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 07:00

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuşlar Serkan Ölmez, Gaffar Mayik, Bayram Doğan ve Özcan İlhan ile korucu Cevher Özgün gözyaşları ve dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

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OĞULLARI UĞURLADI

Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez’e (39) Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Çamlıyayla ilçesi Körmenlik mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile vatandaşlar katıldı. Cenazede acılı eş Melek Ölmez ile şehidin oğulları Taha Kağan (13) ve Ömer Erdem (8) gözyaşarına boğuldu. Şehit Ölmez’in cenazesi Körmenlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şehitlerimizi kalbimize gömdük

2 BİN KİŞİ KATILDI

Şehit Uzman Çavuş Gaffar Mayik(28) için memleketi Şanlıurfa’da tören düzenlendi. Hacı Güli Camisi’ndeki törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül,şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi Naime ve kız kardeşleri Kürtçe ağıt yaktı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törende kalabalık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Şehit Mayik'in cenazesi Bozova Şehitliği'ne defnedildi.

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Şehitlerimizi kalbimize gömdük

Şehit Bayram Doğan/Şehit korucu Cehver Özgün

BİR YILLIK EVLİYDİ

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan’ın (26) cenazesi ilk olarak İstanbul’daki doğup büyüdüğü baba evinin önüne getirildi. Ağabeyi Emrah İlhan, kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Annesi Gülveşin İlhan ağıtlar yaktı. Vatandaşlar ise tekbir getirerek ‘Kahrolsun PKK’ sloganları attı. Bir yıllık evli olan Şehit İlhan’ın cenazesi, kılınan namazınardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.

Şehitlerimizi kalbimize gömdük

Şehit Gaffar Mayik/Şehit Serkan Ölmez/Şehit Özcan İlhan

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FERYATLAR DİNMEDİ

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan (26) için Tokat’ın Turhal ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda tören yapıldı. Şehit Doğan’ın babası Necati ve annesi Havva Doğan, kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Tören alanında bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in çelenklerine bir grup tepki gösterdi. Şehit Doğan’ın ağabeyleri İsmail Doğan’ın Hakkari’de, Ömer Doğan’ın ise Ankara’da jandarma uzman çavuş olduğu belirtildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Çayıraltı köyünde defnedildi 

GÜVENLİK KORUCUSUNA VEDA

Şehit güvenlik korucusu Cevher Özgün için Şırnak Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda tören yapıldı. Özgün, kılınan namazın ardından İnceler köyünde defnedildi.

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#Şırnak#Bestler Dereler#Şehit

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