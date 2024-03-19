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Programda Kurum’a İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan eşlik etti. Kurum, iftarın ardından konuşmasında “Şehitlerimizin rüyası, bizim rüyamızdır. Şehitlerimize borcumuz var, o borç milletimize huzur ve güven içinde yaşadığı Türkiye’yi inşa etmektir.

TÜM İSTANBUL SEVİNSİN

31 Mart akşamı tüm İstanbul’un sevinmesini istiyoruz. İstiyoruz ki Eren Bülbül’ün, Aybüke öğretmenin annesi sevinsin, tüm şehitlerimizin, gazilerimizin annesi sevinsin” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise “40 yıldır kardeşliğimize kast eden bölücü terör örgütü, Çanakkale’yi geçemeyenlerin artık zihniyetidir’’ diye konuştu.



