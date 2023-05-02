Şehitlere veda... Güle güle babam

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Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde önceki gün PKK/YPG'li teröristlerin bombalı eylemlerinde kullanılmak üzere hazırladığı patlayıcıların bulunup imha edilmesi sırasındaki patlamada şehit olan polis memurları Özgür Barçın (40) ve Resul Barutcu (26) ile Şırnak’ta otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk (26) ile Sözleşmeli Er Muhammed Koçak (25) gözyaşlarıyla uğurlandı.

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Şehit polis Özgür Barçın için Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı. Cenaze namazını İl Müftüsü Hasan Çınar kıldırdı. Ardından şehit için helallik alındı. Necibe ve Mücahit Barçın çiftinin oğlu Özgür Barçın’ın eşi ve 3 çocuğu, cenazede büyük üzüntü yaşadı. Şehidin en küçük çocuğu Özgürcan (5) babasının tabutu başında asker selamı verdi. Baba Mücahit Barçın da “Dimdik ayakta duracağız. Bunların yüzlerini güldürmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Şehidin cenazesi Sincan’daki Cimşit Polis Şehitliği’nde defnedildi.

FOTOĞRAFA BAKIP AĞLADI

Kriminal Daire Başkanlığı’nda görevli şehit polis memuru Resul Barutcu’nun cenazesi, helallik için Osmaniye’nin Gebeli Mahallesi’ndeki babaevine getirildi. Şehidin annesi Döndü, babası Remzi ve eşi Öznur Barutcu, uzun süre gözyaşı döktü. Evli ve 2 yaşında bir çocuk babası Barutçu’nun Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra Asri Mezarlık Camisi’ne götürüldü. Şehidin babası Barutcu, oğlunun tabutuna sarılıp fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Şehit cenaze namazının ardından Osmaniye Şehitliği’nde toprağa verildi.

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NİŞANLISI VE ANNESİNDEN UĞURLAMA

Şırnak’taki kazada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Koçak (25) için memleketi Van’ın Erciş ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilişi sırasında yakınları gözyaşı döktü. Koçak’ın cenazesi Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Gölağzı Mahallesi’ndeki evine getirildi. İstanbul’dan gelen nişanlısı Özlem İdil, annesi Güler Koçak, babası Mahmut Koçak ve Afrin de görev yapan kardeşi Uzman Çavuş Sadık Koçak tabuta sarılarak ağladı. Yapılan askeri tören ve cenaze namazının ardından Şehit Muhammed Koçak, Gölağzı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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BALIKESİR’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Şırnak’taki kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk’ün cenazesi, Rüstem Mahallesi Deveci Sokak’taki baba evine getirilip helallik alındı. Şehidin cenaze namazını, ikindi vaktini müteakip Gönen Çarşı Camii’nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze törenine şehidin annesi Fatma, babası Efrahim ve ablası Zuhal Öztürk ile yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Şehidin naaşı, törenle Gönen Şehitliğine defnedildi.