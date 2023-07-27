Şehitlere veda

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Özler, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Özler için dün Çankırı Hoca Ahmet Yesevi Camisi’nde düzenlenen törende 2 çocuk babası Özler’in annesi Nuray Özler, babası Remzi Özler, asker kardeşi Tamer Özler güçlükle ayakta durabildi. Törene eşinin üniformasıyla katılan Mihriban Özler, “Seni çok seviyorum” diyerek ağladı. Şehit Özler, Alıca köyünde toprağa verildi.

Van’da silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Cinkara da (24)memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene şehidin annesi Döndü Cinkara, babası Ali Cinkara, kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

SURİYE ŞEHİDİ İSTANBUL’A

Suriye Çobanbey’de bulunan cezaevinde görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran’ın cenazesi ise İstanbul’a gönderildi.

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Mehmet Özler - Ömer Cinkara - Ali Buran