Şehitlere maskeli veda

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze törenlerine katılanlara maske dağıtılırken, ayrıca el dezenfektanıyla da tedbir alındı. İdlib’de 18 Mart’ta pusu, keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirip şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey (30) de Ağrı’nın Tutak ilçesi Akyele köyünde son yolculuğuna uğurlandı.