Haber Giriş: 21.03.2020 - 07:00,
Şehitlere maskeli veda
SURİYE’nin İdlib kentindeki Muhandal bölgesinde radikal grupların roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir’in (25) cenazesi memleketi Sivas’ta, Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş’ın (28) cenazesi de Kahramanmaraş’ta toprağa verildi.
Gözyaşlarının sel olduğu cenaze törenlerine katılanlara maske dağıtılırken, ayrıca el dezenfektanıyla da tedbir alındı. İdlib’de 18 Mart’ta pusu, keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirip şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey (30) de Ağrı’nın Tutak ilçesi Akyele köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
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