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Şehit Uzman Onbaşı Akçağlayan, son yolculuğuna uğurlandı

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#Lokman Akçağlayan#Şehit#Cenaze
Şehit Uzman Onbaşı Akçağlayan, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 14:03

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın (30) cenazesi memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan, şehit oldu. 5 yıllık uzman onbaşı şehit Akçağlayan'ın cenazesi bugün memleketi Aksaray'a dini ve askeri törenin düzenleneceği Ulu Cami önüne getirildi. 2 yıllık evli Şerife Akçağlayan, şehit eşinin tabutuna sarılıp ''Mis kokuyor. Cennet kokuyor'' diyerek ağladı.

Şehit Uzman Onbaşı Akçağlayan, son yolculuğuna uğurlandı

Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, protokol üyeleri, şehit annesi Sultan ve babası Nurettin Akçağlayan, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

şehit Akçağlayan'ın cenazesi, askeri ve dini törenin ardından Ervah Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

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#Lokman Akçağlayan#Şehit#Cenaze

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