Şehit uzman çavuşa acı veda... İki gün sonra doğum günüydü

Haberin Devamı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir’in cenazesi, bu sabah Çarşamba Devlet Hastanesi’nin morgundan alınarak kara yoluyla memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine getirildi.

Yeşilköy Mahallesi'nde şehit Demir için tören düzenlendi. Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, şehidin babası İsa, annesi Hatun, kardeşleri Yaşar, Kuzey, Yeşim ve Elazığ'da görev yapan eşi Özel Harekat polisi Sultan Demir ile çok sayıda kişi katıldı.

Haberin Devamı

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerler tarafından cenaze aracından alınarak tören alanına getirildi. Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Demir'in cenazesi, Yeşilköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Ali Demir'in, iki gün sonra doğum günü olduğu bildirildi.