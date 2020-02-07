Şehit Uzman Çavuş Özen Akçam, toprağa verildi

Şehit Uzman Çavuş Özen Akçam için memleketi Artvin'in Ardanuç ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Artin Valisi Yılmaz Doruk, Ak Parti Milletvekili Erkan Balta, CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Garnizon Komutanı Albay Şükrü Şenduran, polis, asker ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeye katılanlar, şehit Akçam'ın annesi Emine, babası Nazım ve kız kardeşleri Zeynep ile Sıla Akçam'a taziye dileklerinde bulundu.



Cenazede, şehidin kız kardeşleri, şehit ağabeylerinin fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Sıla Akçam’ın ağabeyinin askeri montunu giydiği görüldü. Cenazede anne Emine Akçam da oğlunun tabutuna sarılarak ağladı.



Geçen yıl ilk görev yeri olan Van'da göreve başlayan Uzman Çavuş Özen Akçam, Ardanuç Merkez Camii'nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, ilçeye bağlı Bulanık köyüne götürülerek aile kabristanlığında toprağa verildi.