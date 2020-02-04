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Hasan KIRMIZITAŞ- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2020 - 15:06,Son Güncelleme:/

Şehit Uzman Çavuş Onur Özler, gözyaşlarıyla uğurlandı

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Şehit Uzman Çavuş Onur Özler, gözyaşlarıyla uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler (22), memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hatay'da yapılan tören sonrası cenazesi memleketi Gaziantep'e getirilen 2 yıllık Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler, için öğle vakti Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Onur Özler, gözyaşlarıyla uğurlandı


Törende Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken şehidin babası Uğur Özler'i teselli etmeye çalıştı. Şehidin tabutuna kapanan çok sayıda yakını da gözyaşı dökerek ağıt yaktı. Bir yakını tabutuna kapandığı şehidin ardından; "Sen böyle mi gelecektin? Kalk çok daha küçüksün. Kalk sana yakışmıyor burası" diye ağladı. Bir başka kadın yakını da, "Vatan sağ olsun. Sen hakkını helal et bize, hep şehit olmak istiyordun, dileğin gerçek oldu" dedi. Şehidin kardeşi Orhan Özler de yakınlarının sözleri üzerine, “Dileği gerçek oldu. Hakkını helal et" diyerek seslendi.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından bekar olan Özler'in cenazesi, askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada baba Uğur Özler ile anne Canan Abo Özler, şehidin tabutuna kapandı. Canan Abo, "Gururum, oğlum benim" diye gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler’in cenazesi, götürüldüğü Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.
Şehit Uzman Çavuş Onur Özler, gözyaşlarıyla uğurlandı


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