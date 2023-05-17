Şehit Uzman Çavuş Ölmez, son yolculuğuna uğurlandı

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Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Besta-3 Operasyonu'nda bir mağaraya kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 4 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in cenazesi, gece saatlerinde memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Şehit Ölmez'in cenazesi, sabah saatlerinde Tarsus Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alındı. Şehit Ölmez'e eşinin isteği üzerine Çamlıyayla ilçesi Körmenlik Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

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