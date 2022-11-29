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Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

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#Samsun#Pençe Kilit Operasyonu#Mustafa Yıldız
Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 16:02

Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın (25) cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız için Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kent protokolü, şehidin ailesi, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

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Törende şehidin annesi Zübeyde, babası Ali ve kardeşleri Havva ile Yasin Yıldız, Türk bayrağına sarılı tabutu okşayarak, "Seninle gurur duyuyoruz" dedi.

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

'ASLA AĞLAMAYACAĞIM, GEREKİRSE BEN DE GİDECEĞİM'

Cenaze öncesinde tabutun başına gelen Yıldız'ın kız kardeşi Havva Yıldız, teröre lanet ederek, "Kardeşim şehit oldu, bayraklara sarıldı da gidiyor. Siz leşsiniz, leş. Kanını yerde bırakmadı, sizi öldürdü de gitti. Kahrı perişan olun" dedi.

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Anne Zübeyde Yıldız ise, "Karagözlü yavrum, gurur duyuyorum seninle. Ağlamayacağım, asla ağlamayacağım. Gerekirse ben de gidip şehit olacağım. Gerekirse ben de gidip şehit olacağım. Eşimi, kızımı da göndereceğim” diyerek ağıt yaktı

Şehit Yıldız'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namaz sonrası tekbir ve dualarla ilçede toprağa verildi. 

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

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